REXR-PC: Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem

22.80 USD 0.20 (0.87%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

REXR-PCの今日の為替レートは、-0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり22.70の安値と22.90の高値で取引されました。

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

REXR-PC株の現在の価格は？

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemの株価は本日22.80です。-0.87%内で取引され、前日の終値は23.00、取引量は6に達しました。REXR-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemの株は配当を出しますか？

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemの現在の価格は22.80です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.31%やUSDにも注目します。REXR-PCの動きはライブチャートで確認できます。

REXR-PC株を買う方法は？

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemの株は現在22.80で購入可能です。注文は通常22.80または23.10付近で行われ、6や0.44%が市場の動きを示します。REXR-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

REXR-PC株に投資する方法は？

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemへの投資では、年間の値幅20.88 - 23.33と現在の22.80を考慮します。注文は多くの場合22.80や23.10で行われる前に、3.40%や5.31%と比較されます。REXR-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Rexford Industrial Realty, Inc.の株の最高値は？

Rexford Industrial Realty, Inc.の過去1年の最高値は23.33でした。20.88 - 23.33内で株価は大きく変動し、23.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Rexford Industrial Realty, Inc.の株の最低値は？

Rexford Industrial Realty, Inc.(REXR-PC)の年間最安値は20.88でした。現在の22.80や20.88 - 23.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。REXR-PCの動きはライブチャートで確認できます。

REXR-PCの株式分割はいつ行われましたか？

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.00、5.31%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.70 22.90
1年のレンジ
20.88 23.33
以前の終値
23.00
始値
22.70
買値
22.80
買値
23.10
安値
22.70
高値
22.90
出来高
6
1日の変化
-0.87%
1ヶ月の変化
3.40%
6ヶ月の変化
5.31%
1年の変化
5.31%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待