- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
REXR-PC: Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem
REXR-PCの今日の為替レートは、-0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり22.70の安値と22.90の高値で取引されました。
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
REXR-PC株の現在の価格は？
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemの株価は本日22.80です。-0.87%内で取引され、前日の終値は23.00、取引量は6に達しました。REXR-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemの株は配当を出しますか？
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemの現在の価格は22.80です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.31%やUSDにも注目します。REXR-PCの動きはライブチャートで確認できます。
REXR-PC株を買う方法は？
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemの株は現在22.80で購入可能です。注文は通常22.80または23.10付近で行われ、6や0.44%が市場の動きを示します。REXR-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
REXR-PC株に投資する方法は？
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemへの投資では、年間の値幅20.88 - 23.33と現在の22.80を考慮します。注文は多くの場合22.80や23.10で行われる前に、3.40%や5.31%と比較されます。REXR-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Rexford Industrial Realty, Inc.の株の最高値は？
Rexford Industrial Realty, Inc.の過去1年の最高値は23.33でした。20.88 - 23.33内で株価は大きく変動し、23.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Rexford Industrial Realty, Inc.の株の最低値は？
Rexford Industrial Realty, Inc.(REXR-PC)の年間最安値は20.88でした。現在の22.80や20.88 - 23.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。REXR-PCの動きはライブチャートで確認できます。
REXR-PCの株式分割はいつ行われましたか？
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeemは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.00、5.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.00
- 始値
- 22.70
- 買値
- 22.80
- 買値
- 23.10
- 安値
- 22.70
- 高値
- 22.90
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.87%
- 1ヶ月の変化
- 3.40%
- 6ヶ月の変化
- 5.31%
- 1年の変化
- 5.31%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前