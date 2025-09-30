- Panoramica
REXR-PC: Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem
Il tasso di cambio REXR-PC ha avuto una variazione del -0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.70 e ad un massimo di 22.90.
Segui le dinamiche di Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni REXR-PC oggi?
Oggi le azioni Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem sono prezzate a 22.80. Viene scambiato all'interno di -0.87%, la chiusura di ieri è stata 23.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di REXR-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem pagano dividendi?
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem è attualmente valutato a 22.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di REXR-PC.
Come acquistare azioni REXR-PC?
Puoi acquistare azioni Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem al prezzo attuale di 22.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.80 o 23.10, mentre 6 e 0.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di REXR-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni REXR-PC?
Investire in Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem implica considerare l'intervallo annuale 20.88 - 23.33 e il prezzo attuale 22.80. Molti confrontano 3.40% e 5.31% prima di effettuare ordini su 22.80 o 23.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di REXR-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Rexford Industrial Realty, Inc.?
Il prezzo massimo di Rexford Industrial Realty, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.33. All'interno di 20.88 - 23.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Rexford Industrial Realty, Inc.?
Il prezzo più basso di Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PC) nel corso dell'anno è stato 20.88. Confrontandolo con gli attuali 22.80 e 20.88 - 23.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda REXR-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di REXR-PC?
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.00 e 5.31%.
- Chiusura Precedente
- 23.00
- Apertura
- 22.70
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Minimo
- 22.70
- Massimo
- 22.90
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.87%
- Variazione Mensile
- 3.40%
- Variazione Semestrale
- 5.31%
- Variazione Annuale
- 5.31%
