REXR-PC: Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem

22.80 USD 0.20 (0.87%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio REXR-PC ha avuto una variazione del -0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.70 e ad un massimo di 22.90.

Segui le dinamiche di Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni REXR-PC oggi?

Oggi le azioni Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem sono prezzate a 22.80. Viene scambiato all'interno di -0.87%, la chiusura di ieri è stata 23.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di REXR-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem pagano dividendi?

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem è attualmente valutato a 22.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di REXR-PC.

Come acquistare azioni REXR-PC?

Puoi acquistare azioni Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem al prezzo attuale di 22.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.80 o 23.10, mentre 6 e 0.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di REXR-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni REXR-PC?

Investire in Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem implica considerare l'intervallo annuale 20.88 - 23.33 e il prezzo attuale 22.80. Molti confrontano 3.40% e 5.31% prima di effettuare ordini su 22.80 o 23.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di REXR-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Rexford Industrial Realty, Inc.?

Il prezzo massimo di Rexford Industrial Realty, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.33. All'interno di 20.88 - 23.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Rexford Industrial Realty, Inc.?

Il prezzo più basso di Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PC) nel corso dell'anno è stato 20.88. Confrontandolo con gli attuali 22.80 e 20.88 - 23.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda REXR-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di REXR-PC?

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.00 e 5.31%.

Intervallo Giornaliero
22.70 22.90
Intervallo Annuale
20.88 23.33
Chiusura Precedente
23.00
Apertura
22.70
Bid
22.80
Ask
23.10
Minimo
22.70
Massimo
22.90
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.87%
Variazione Mensile
3.40%
Variazione Semestrale
5.31%
Variazione Annuale
5.31%
