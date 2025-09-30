KurseKategorien
Währungen / REXR-PC
Zurück zum Aktien

REXR-PC: Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem

22.80 USD 0.20 (0.87%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von REXR-PC hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.70 bis zu einem Hoch von 22.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von REXR-PC heute?

Die Aktie von Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem (REXR-PC) notiert heute bei 22.80. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.87% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.00 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von REXR-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie REXR-PC Dividenden?

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem wird derzeit mit 22.80 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von REXR-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich REXR-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem (REXR-PC) zum aktuellen Kurs von 22.80 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.80 oder 23.10 platziert, während 6 und 0.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von REXR-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in REXR-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem müssen die jährliche Spanne 20.88 - 23.33 und der aktuelle Kurs 22.80 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.40% und 5.31%, bevor sie Orders zu 22.80 oder 23.10 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von REXR-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Rexford Industrial Realty, Inc.?

Der höchste Kurs von Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PC) im vergangenen Jahr lag bei 23.33. Innerhalb von 20.88 - 23.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Rexford Industrial Realty, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PC) im Laufe des Jahres betrug 20.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.80 und der Spanne 20.88 - 23.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von REXR-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von REXR-PC statt?

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.00 und 5.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.70 22.90
Jahresspanne
20.88 23.33
Vorheriger Schlusskurs
23.00
Eröffnung
22.70
Bid
22.80
Ask
23.10
Tief
22.70
Hoch
22.90
Volumen
6
Tagesänderung
-0.87%
Monatsänderung
3.40%
6-Monatsänderung
5.31%
Jahresänderung
5.31%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4