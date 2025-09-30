- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
REXR-PC: Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem
Der Wechselkurs von REXR-PC hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.70 bis zu einem Hoch von 22.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von REXR-PC heute?
Die Aktie von Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem (REXR-PC) notiert heute bei 22.80. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.87% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.00 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von REXR-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie REXR-PC Dividenden?
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem wird derzeit mit 22.80 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von REXR-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich REXR-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem (REXR-PC) zum aktuellen Kurs von 22.80 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.80 oder 23.10 platziert, während 6 und 0.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von REXR-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in REXR-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem müssen die jährliche Spanne 20.88 - 23.33 und der aktuelle Kurs 22.80 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.40% und 5.31%, bevor sie Orders zu 22.80 oder 23.10 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von REXR-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Rexford Industrial Realty, Inc.?
Der höchste Kurs von Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PC) im vergangenen Jahr lag bei 23.33. Innerhalb von 20.88 - 23.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Rexford Industrial Realty, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PC) im Laufe des Jahres betrug 20.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.80 und der Spanne 20.88 - 23.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von REXR-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von REXR-PC statt?
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.00 und 5.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.00
- Eröffnung
- 22.70
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Tief
- 22.70
- Hoch
- 22.90
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.87%
- Monatsänderung
- 3.40%
- 6-Monatsänderung
- 5.31%
- Jahresänderung
- 5.31%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4