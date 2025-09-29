- Обзор рынка
REXR-PC: Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem
Курс REXR-PC за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.70, а максимальная — 22.90.
Следите за динамикой Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций REXR-PC сегодня?
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem (REXR-PC) сегодня оценивается на уровне 22.80. Инструмент торгуется в пределах -0.87%, вчерашнее закрытие составило 23.00, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REXR-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem?
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem в настоящее время оценивается в 22.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.31% и USD. Отслеживайте движения REXR-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции REXR-PC?
Вы можете купить акции Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem (REXR-PC) по текущей цене 22.80. Ордера обычно размещаются около 22.80 или 23.10, тогда как 6 и 0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REXR-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции REXR-PC?
Инвестирование в Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem предполагает учет годового диапазона 20.88 - 23.33 и текущей цены 22.80. Многие сравнивают 3.40% и 5.31% перед размещением ордеров на 22.80 или 23.10. Изучайте ежедневные изменения цены REXR-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rexford Industrial Realty, Inc.?
Самая высокая цена Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PC) за последний год составила 23.33. Акции заметно колебались в пределах 20.88 - 23.33, сравнение с 23.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rexford Industrial Realty, Inc.?
Самая низкая цена Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PC) за год составила 20.88. Сравнение с текущими 22.80 и 20.88 - 23.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REXR-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций REXR-PC?
В прошлом Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.00 и 5.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.00
- Open
- 22.70
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Low
- 22.70
- High
- 22.90
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- 3.40%
- 6-месячное изменение
- 5.31%
- Годовое изменение
- 5.31%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%