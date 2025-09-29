КотировкиРазделы
REXR-PC: Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem

22.80 USD 0.20 (0.87%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс REXR-PC за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.70, а максимальная — 22.90.

Следите за динамикой Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций REXR-PC сегодня?

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem (REXR-PC) сегодня оценивается на уровне 22.80. Инструмент торгуется в пределах -0.87%, вчерашнее закрытие составило 23.00, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REXR-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem?

Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem в настоящее время оценивается в 22.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.31% и USD. Отслеживайте движения REXR-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции REXR-PC?

Вы можете купить акции Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem (REXR-PC) по текущей цене 22.80. Ордера обычно размещаются около 22.80 или 23.10, тогда как 6 и 0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REXR-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции REXR-PC?

Инвестирование в Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem предполагает учет годового диапазона 20.88 - 23.33 и текущей цены 22.80. Многие сравнивают 3.40% и 5.31% перед размещением ордеров на 22.80 или 23.10. Изучайте ежедневные изменения цены REXR-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rexford Industrial Realty, Inc.?

Самая высокая цена Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PC) за последний год составила 23.33. Акции заметно колебались в пределах 20.88 - 23.33, сравнение с 23.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rexford Industrial Realty, Inc.?

Самая низкая цена Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PC) за год составила 20.88. Сравнение с текущими 22.80 и 20.88 - 23.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REXR-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций REXR-PC?

В прошлом Rexford Industrial Realty Inc 5.625% Series C Cumulative Redeem проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.00 и 5.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.70 22.90
Годовой диапазон
20.88 23.33
Предыдущее закрытие
23.00
Open
22.70
Bid
22.80
Ask
23.10
Low
22.70
High
22.90
Объем
6
Дневное изменение
-0.87%
Месячное изменение
3.40%
6-месячное изменение
5.31%
Годовое изменение
5.31%
