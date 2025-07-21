Moedas / RAYA
RAYA: Erayak Power Solution Group Inc - Class A
0.06 USD 0.02 (50.00%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RAYA para hoje mudou para 50.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.04 e o mais alto foi 0.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Erayak Power Solution Group Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RAYA Notícias
- Erayak Power Solution receives Nasdaq delisting notice
- Erayak Power Solution Group files amended proxy materials for shareholder meeting
- Erayak Power Solution stock plunges after $7 million share offering
- Erayak Power Solution Group raises $7 million in share offering
Faixa diária
0.04 0.07
Faixa anual
0.03 3.35
- Fechamento anterior
- 0.04
- Open
- 0.04
- Bid
- 0.06
- Ask
- 0.36
- Low
- 0.04
- High
- 0.07
- Volume
- 9.298 K
- Mudança diária
- 50.00%
- Mudança mensal
- 20.00%
- Mudança de 6 meses
- -95.12%
- Mudança anual
- -91.55%
