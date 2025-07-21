通貨 / RAYA
RAYA: Erayak Power Solution Group Inc - Class A
0.06 USD 0.02 (50.00%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RAYAの今日の為替レートは、50.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.04の安値と0.07の高値で取引されました。
Erayak Power Solution Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RAYA News
- Erayak Power Solution receives Nasdaq delisting notice
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Erayak Power Solution Group files amended proxy materials for shareholder meeting
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Erayak Power Solution stock plunges after $7 million share offering
- Erayak Power Solution Group raises $7 million in share offering
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
1日のレンジ
0.04 0.07
1年のレンジ
0.03 3.35
- 以前の終値
- 0.04
- 始値
- 0.04
- 買値
- 0.06
- 買値
- 0.36
- 安値
- 0.04
- 高値
- 0.07
- 出来高
- 9.298 K
- 1日の変化
- 50.00%
- 1ヶ月の変化
- 20.00%
- 6ヶ月の変化
- -95.12%
- 1年の変化
- -91.55%
