货币 / RAYA
RAYA: Erayak Power Solution Group Inc - Class A
0.04 USD 0.01 (20.00%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RAYA汇率已更改-20.00%。当日，交易品种以低点0.04和高点0.05进行交易。
关注Erayak Power Solution Group Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RAYA新闻
- Erayak Power Solution receives Nasdaq delisting notice
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Erayak Power Solution Group files amended proxy materials for shareholder meeting
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Erayak Power Solution stock plunges after $7 million share offering
- Erayak Power Solution Group raises $7 million in share offering
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
日范围
0.04 0.05
年范围
0.03 3.35
- 前一天收盘价
- 0.05
- 开盘价
- 0.05
- 卖价
- 0.04
- 买价
- 0.34
- 最低价
- 0.04
- 最高价
- 0.05
- 交易量
- 2.242 K
- 日变化
- -20.00%
- 月变化
- -20.00%
- 6个月变化
- -96.75%
- 年变化
- -94.37%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值