QuotazioniSezioni
Valute / RAYA
Tornare a Azioni

RAYA: Erayak Power Solution Group Inc - Class A

0.06 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RAYA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.05 e ad un massimo di 0.08.

Segui le dinamiche di Erayak Power Solution Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RAYA News

Intervallo Giornaliero
0.05 0.08
Intervallo Annuale
0.03 3.35
Chiusura Precedente
0.06
Apertura
0.06
Bid
0.06
Ask
0.36
Minimo
0.05
Massimo
0.08
Volume
14.688 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
20.00%
Variazione Semestrale
-95.12%
Variazione Annuale
-91.55%
21 settembre, domenica