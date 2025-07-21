Valute / RAYA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RAYA: Erayak Power Solution Group Inc - Class A
0.06 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RAYA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.05 e ad un massimo di 0.08.
Segui le dinamiche di Erayak Power Solution Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RAYA News
- Erayak Power Solution receives Nasdaq delisting notice
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Erayak Power Solution Group files amended proxy materials for shareholder meeting
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Erayak Power Solution stock plunges after $7 million share offering
- Erayak Power Solution Group raises $7 million in share offering
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
Intervallo Giornaliero
0.05 0.08
Intervallo Annuale
0.03 3.35
- Chiusura Precedente
- 0.06
- Apertura
- 0.06
- Bid
- 0.06
- Ask
- 0.36
- Minimo
- 0.05
- Massimo
- 0.08
- Volume
- 14.688 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 20.00%
- Variazione Semestrale
- -95.12%
- Variazione Annuale
- -91.55%
21 settembre, domenica