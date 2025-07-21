Валюты / RAYA
RAYA: Erayak Power Solution Group Inc - Class A
0.05 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RAYA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.05, а максимальная — 0.05.
Следите за динамикой Erayak Power Solution Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RAYA
- Erayak Power Solution receives Nasdaq delisting notice
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Erayak Power Solution Group files amended proxy materials for shareholder meeting
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Erayak Power Solution stock plunges after $7 million share offering
- Erayak Power Solution Group raises $7 million in share offering
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
Дневной диапазон
0.05 0.05
Годовой диапазон
0.03 3.35
- Предыдущее закрытие
- 0.05
- Open
- 0.05
- Bid
- 0.05
- Ask
- 0.35
- Low
- 0.05
- High
- 0.05
- Объем
- 4.032 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -95.93%
- Годовое изменение
- -92.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.