Währungen / RAYA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RAYA: Erayak Power Solution Group Inc - Class A
0.06 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RAYA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.05 bis zu einem Hoch von 0.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Erayak Power Solution Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RAYA News
- Erayak Power Solution receives Nasdaq delisting notice
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Erayak Power Solution Group files amended proxy materials for shareholder meeting
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Erayak Power Solution stock plunges after $7 million share offering
- Erayak Power Solution Group raises $7 million in share offering
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
Tagesspanne
0.05 0.08
Jahresspanne
0.03 3.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.06
- Eröffnung
- 0.06
- Bid
- 0.06
- Ask
- 0.36
- Tief
- 0.05
- Hoch
- 0.08
- Volumen
- 13.688 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 20.00%
- 6-Monatsänderung
- -95.12%
- Jahresänderung
- -91.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K