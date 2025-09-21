CotaçõesSeções
RADX

6.50 USD 0.30 (4.41%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RADX para hoje mudou para -4.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.39 e o mais alto foi 6.93.

Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
6.39 6.93
Faixa anual
3.50 50.82
Fechamento anterior
6.80
Open
6.51
Bid
6.50
Ask
6.80
Low
6.39
High
6.93
Volume
15
Mudança diária
-4.41%
Mudança mensal
18.18%
Mudança de 6 meses
28.71%
Mudança anual
16.07%
21 setembro, domingo