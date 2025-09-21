Moedas / RADX
RADX
6.50 USD 0.30 (4.41%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RADX para hoje mudou para -4.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.39 e o mais alto foi 6.93.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
6.39 6.93
Faixa anual
3.50 50.82
- Fechamento anterior
- 6.80
- Open
- 6.51
- Bid
- 6.50
- Ask
- 6.80
- Low
- 6.39
- High
- 6.93
- Volume
- 15
- Mudança diária
- -4.41%
- Mudança mensal
- 18.18%
- Mudança de 6 meses
- 28.71%
- Mudança anual
- 16.07%
21 setembro, domingo