クォートセクション
通貨 / RADX
株に戻る

RADX

6.50 USD 0.30 (4.41%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RADXの今日の為替レートは、-4.41%変化しました。日中、通貨は1あたり6.39の安値と6.93の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
6.39 6.93
1年のレンジ
3.50 50.82
以前の終値
6.80
始値
6.51
買値
6.50
買値
6.80
安値
6.39
高値
6.93
出来高
15
1日の変化
-4.41%
1ヶ月の変化
18.18%
6ヶ月の変化
28.71%
1年の変化
16.07%
21 9月, 日曜日