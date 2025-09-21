CotizacionesSecciones
Divisas / RADX
Volver a Acciones

RADX

6.50 USD 0.30 (4.41%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RADX de hoy ha cambiado un -4.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.39, mientras que el máximo ha alcanzado 6.93.

Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
6.39 6.93
Rango anual
3.50 50.82
Cierres anteriores
6.80
Open
6.51
Bid
6.50
Ask
6.80
Low
6.39
High
6.93
Volumen
15
Cambio diario
-4.41%
Cambio mensual
18.18%
Cambio a 6 meses
28.71%
Cambio anual
16.07%
21 septiembre, domingo