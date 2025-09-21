Валюты / RADX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RADX
6.50 USD 0.30 (4.41%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RADX за сегодня изменился на -4.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.39, а максимальная — 6.93.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
6.39 6.93
Годовой диапазон
3.50 50.82
- Предыдущее закрытие
- 6.80
- Open
- 6.51
- Bid
- 6.50
- Ask
- 6.80
- Low
- 6.39
- High
- 6.93
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -4.41%
- Месячное изменение
- 18.18%
- 6-месячное изменение
- 28.71%
- Годовое изменение
- 16.07%
21 сентября, воскресенье