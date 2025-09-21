Valute / RADX
RADX
6.50 USD 0.30 (4.41%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RADX ha avuto una variazione del -4.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.39 e ad un massimo di 6.93.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.39 6.93
Intervallo Annuale
3.50 50.82
- Chiusura Precedente
- 6.80
- Apertura
- 6.51
- Bid
- 6.50
- Ask
- 6.80
- Minimo
- 6.39
- Massimo
- 6.93
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -4.41%
- Variazione Mensile
- 18.18%
- Variazione Semestrale
- 28.71%
- Variazione Annuale
- 16.07%
21 settembre, domenica