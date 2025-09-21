Währungen / RADX
RADX
6.50 USD 0.30 (4.41%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RADX hat sich für heute um -4.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.39 bis zu einem Hoch von 6.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.39 6.93
Jahresspanne
3.50 50.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.80
- Eröffnung
- 6.51
- Bid
- 6.50
- Ask
- 6.80
- Tief
- 6.39
- Hoch
- 6.93
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -4.41%
- Monatsänderung
- 18.18%
- 6-Monatsänderung
- 28.71%
- Jahresänderung
- 16.07%
21 September, Sonntag