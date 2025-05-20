Moedas / PYPD
PYPD: PolyPid Ltd
3.50 USD 0.11 (3.24%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PYPD para hoje mudou para 3.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.43 e o mais alto foi 3.52.
Veja a dinâmica do par de moedas PolyPid Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PYPD Notícias
- Earnings call transcript: PolyPid Q2 2025 sees wider losses, stock dips
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- PolyPid Ltd. (PYPD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PolyPid appoints Dr. Tweezer-Zaks as chief medical officer
- PolyPid unveils 60-day GLP-1 delivery platform for diabetes treatment
- PolyPid stock price target lowered to $14 at JMP on warrant dilution
- PolyPid Secures $26.7 Million Through Warrant Exercise Following Successful SHIELD II Phase 3 Trial Results
- Nano-Cap PolyPid's Lead Drug Candidate Cuts Surgical Infection Risk by 38% In Phase 3 Trial - PolyPid (NASDAQ:PYPD)
- PolyPid shares surge on successful D-PLEX100 trial results
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- PolyPid to Host Conference Call and Webcast to Discuss D-PLEX ‚ ‚€ ‚€ SHIELD II Phase 3 Trial Topline Results on Monday, June 9, 2025
- This Excelerate Energy Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Excelerate Energy (NYSE:EE), Atossa Therapeutics (NASDAQ:ATOS)
- H.C. Wainwright assumes coverage on PolyPid stock with buy rating
- PolyPid at Lytham Partners: Strategic Advances and Financial Stability
- PolyPid chairman to step down at June shareholder meeting
- PolyPid to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
Faixa diária
3.43 3.52
Faixa anual
2.30 3.93
- Fechamento anterior
- 3.39
- Open
- 3.43
- Bid
- 3.50
- Ask
- 3.80
- Low
- 3.43
- High
- 3.52
- Volume
- 62
- Mudança diária
- 3.24%
- Mudança mensal
- 3.24%
- Mudança de 6 meses
- 31.09%
- Mudança anual
- -0.28%
