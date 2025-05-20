Валюты / PYPD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PYPD: PolyPid Ltd
3.43 USD 0.04 (1.18%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PYPD за сегодня изменился на 1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.35, а максимальная — 3.54.
Следите за динамикой PolyPid Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PYPD
- Earnings call transcript: PolyPid Q2 2025 sees wider losses, stock dips
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- PolyPid Ltd. (PYPD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PolyPid appoints Dr. Tweezer-Zaks as chief medical officer
- PolyPid unveils 60-day GLP-1 delivery platform for diabetes treatment
- PolyPid stock price target lowered to $14 at JMP on warrant dilution
- PolyPid Secures $26.7 Million Through Warrant Exercise Following Successful SHIELD II Phase 3 Trial Results
- Nano-Cap PolyPid's Lead Drug Candidate Cuts Surgical Infection Risk by 38% In Phase 3 Trial - PolyPid (NASDAQ:PYPD)
- PolyPid shares surge on successful D-PLEX100 trial results
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- PolyPid to Host Conference Call and Webcast to Discuss D-PLEX ‚ ‚€ ‚€ SHIELD II Phase 3 Trial Topline Results on Monday, June 9, 2025
- This Excelerate Energy Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Excelerate Energy (NYSE:EE), Atossa Therapeutics (NASDAQ:ATOS)
- H.C. Wainwright assumes coverage on PolyPid stock with buy rating
- PolyPid at Lytham Partners: Strategic Advances and Financial Stability
- PolyPid chairman to step down at June shareholder meeting
- PolyPid to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
Дневной диапазон
3.35 3.54
Годовой диапазон
2.30 3.93
- Предыдущее закрытие
- 3.39
- Open
- 3.53
- Bid
- 3.43
- Ask
- 3.73
- Low
- 3.35
- High
- 3.54
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- 1.18%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- 28.46%
- Годовое изменение
- -2.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.