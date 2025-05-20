QuotazioniSezioni
Valute / PYPD
Tornare a Azioni

PYPD: PolyPid Ltd

3.45 USD 0.05 (1.43%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PYPD ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.43 e ad un massimo di 3.52.

Segui le dinamiche di PolyPid Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PYPD News

Intervallo Giornaliero
3.43 3.52
Intervallo Annuale
2.30 3.93
Chiusura Precedente
3.50
Apertura
3.49
Bid
3.45
Ask
3.75
Minimo
3.43
Massimo
3.52
Volume
91
Variazione giornaliera
-1.43%
Variazione Mensile
1.77%
Variazione Semestrale
29.21%
Variazione Annuale
-1.71%
21 settembre, domenica