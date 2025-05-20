Valute / PYPD
PYPD: PolyPid Ltd
3.45 USD 0.05 (1.43%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PYPD ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.43 e ad un massimo di 3.52.
Segui le dinamiche di PolyPid Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PYPD News
Intervallo Giornaliero
3.43 3.52
Intervallo Annuale
2.30 3.93
- Chiusura Precedente
- 3.50
- Apertura
- 3.49
- Bid
- 3.45
- Ask
- 3.75
- Minimo
- 3.43
- Massimo
- 3.52
- Volume
- 91
- Variazione giornaliera
- -1.43%
- Variazione Mensile
- 1.77%
- Variazione Semestrale
- 29.21%
- Variazione Annuale
- -1.71%
21 settembre, domenica