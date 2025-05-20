Divisas / PYPD
PYPD: PolyPid Ltd
3.39 USD 0.04 (1.17%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PYPD de hoy ha cambiado un -1.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.37, mientras que el máximo ha alcanzado 3.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PolyPid Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PYPD News
- Earnings call transcript: PolyPid Q2 2025 sees wider losses, stock dips
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- PolyPid Ltd. (PYPD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PolyPid appoints Dr. Tweezer-Zaks as chief medical officer
- PolyPid unveils 60-day GLP-1 delivery platform for diabetes treatment
- PolyPid stock price target lowered to $14 at JMP on warrant dilution
- PolyPid Secures $26.7 Million Through Warrant Exercise Following Successful SHIELD II Phase 3 Trial Results
- Nano-Cap PolyPid's Lead Drug Candidate Cuts Surgical Infection Risk by 38% In Phase 3 Trial - PolyPid (NASDAQ:PYPD)
- PolyPid shares surge on successful D-PLEX100 trial results
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- PolyPid to Host Conference Call and Webcast to Discuss D-PLEX ‚ ‚€ ‚€ SHIELD II Phase 3 Trial Topline Results on Monday, June 9, 2025
- This Excelerate Energy Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Excelerate Energy (NYSE:EE), Atossa Therapeutics (NASDAQ:ATOS)
- H.C. Wainwright assumes coverage on PolyPid stock with buy rating
- PolyPid at Lytham Partners: Strategic Advances and Financial Stability
- PolyPid chairman to step down at June shareholder meeting
- PolyPid to Participate in the Lytham Partners Spring 2025 Investor Conference on May 29, 2025
Rango diario
3.37 3.43
Rango anual
2.30 3.93
- Cierres anteriores
- 3.43
- Open
- 3.37
- Bid
- 3.39
- Ask
- 3.69
- Low
- 3.37
- High
- 3.43
- Volumen
- 37
- Cambio diario
- -1.17%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- 26.97%
- Cambio anual
- -3.42%
