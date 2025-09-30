CotaçõesSeções
PSFE-WT: Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P

0.0166 USD 0.0017 (9.29%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PSFE-WT para hoje mudou para -9.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0166 e o mais alto foi 0.0190.

Veja a dinâmica do par de moedas Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PSFE-WT hoje?

Hoje Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P (PSFE-WT) está avaliado em 0.0166. O instrumento é negociado dentro de -9.29%, o fechamento de ontem foi 0.0183, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PSFE-WT em tempo real.

As ações de Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P pagam dividendos?

Atualmente Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P está avaliado em 0.0166. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -21.33% e USD. Monitore os movimentos de PSFE-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PSFE-WT?

Você pode comprar ações de Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P (PSFE-WT) pelo preço atual 0.0166. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0166 ou 0.0196, enquanto 4 e -7.78% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PSFE-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PSFE-WT?

Investir em Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P envolve considerar a faixa anual 0.0101 - 0.0689 e o preço atual 0.0166. Muitos comparam -14.87% e 0.00% antes de enviar ordens em 0.0166 ou 0.0196. Estude as mudanças diárias de preço de PSFE-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Paysafe Ltd?

O maior preço de Paysafe Ltd (PSFE-WT) no último ano foi 0.0689. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0101 - 0.0689, e a comparação com 0.0183 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Paysafe Ltd?

O menor preço de Paysafe Ltd (PSFE-WT) no ano foi 0.0101. A comparação com o preço atual 0.0166 e 0.0101 - 0.0689 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PSFE-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PSFE-WT?

No passado Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0183 e -21.33% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.0166 0.0190
Faixa anual
0.0101 0.0689
Fechamento anterior
0.0183
Open
0.0180
Bid
0.0166
Ask
0.0196
Low
0.0166
High
0.0190
Volume
4
Mudança diária
-9.29%
Mudança mensal
-14.87%
Mudança de 6 meses
0.00%
Mudança anual
-21.33%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4