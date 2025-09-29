КотировкиРазделы
PSFE-WT: Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P

0.0166 USD 0.0017 (9.29%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSFE-WT за сегодня изменился на -9.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0166, а максимальная — 0.0190.

Следите за динамикой Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSFE-WT сегодня?

Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P (PSFE-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0166. Инструмент торгуется в пределах -9.29%, вчерашнее закрытие составило 0.0183, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSFE-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P?

Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P в настоящее время оценивается в 0.0166. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -21.33% и USD. Отслеживайте движения PSFE-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции PSFE-WT?

Вы можете купить акции Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P (PSFE-WT) по текущей цене 0.0166. Ордера обычно размещаются около 0.0166 или 0.0196, тогда как 4 и -7.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSFE-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSFE-WT?

Инвестирование в Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P предполагает учет годового диапазона 0.0101 - 0.0689 и текущей цены 0.0166. Многие сравнивают -14.87% и 0.00% перед размещением ордеров на 0.0166 или 0.0196. Изучайте ежедневные изменения цены PSFE-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Paysafe Ltd?

Самая высокая цена Paysafe Ltd (PSFE-WT) за последний год составила 0.0689. Акции заметно колебались в пределах 0.0101 - 0.0689, сравнение с 0.0183 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Paysafe Ltd?

Самая низкая цена Paysafe Ltd (PSFE-WT) за год составила 0.0101. Сравнение с текущими 0.0166 и 0.0101 - 0.0689 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSFE-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSFE-WT?

В прошлом Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0183 и -21.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0166 0.0190
Годовой диапазон
0.0101 0.0689
Предыдущее закрытие
0.0183
Open
0.0180
Bid
0.0166
Ask
0.0196
Low
0.0166
High
0.0190
Объем
4
Дневное изменение
-9.29%
Месячное изменение
-14.87%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
-21.33%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.