PSFE-WT: Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P
Der Wechselkurs von PSFE-WT hat sich für heute um -9.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0166 bis zu einem Hoch von 0.0190 gehandelt.
Verfolgen Sie die Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PSFE-WT heute?
Die Aktie von Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P (PSFE-WT) notiert heute bei 0.0166. Sie wird innerhalb einer Spanne von -9.29% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0183 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von PSFE-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PSFE-WT Dividenden?
Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P wird derzeit mit 0.0166 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -21.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PSFE-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich PSFE-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P (PSFE-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0166 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0166 oder 0.0196 platziert, während 4 und -7.78% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PSFE-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PSFE-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P müssen die jährliche Spanne 0.0101 - 0.0689 und der aktuelle Kurs 0.0166 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -14.87% und 0.00%, bevor sie Orders zu 0.0166 oder 0.0196 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PSFE-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Paysafe Ltd?
Der höchste Kurs von Paysafe Ltd (PSFE-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.0689. Innerhalb von 0.0101 - 0.0689 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0183 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Paysafe Ltd?
Der niedrigste Kurs von Paysafe Ltd (PSFE-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0101. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0166 und der Spanne 0.0101 - 0.0689 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PSFE-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PSFE-WT statt?
Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0183 und -21.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0183
- Eröffnung
- 0.0180
- Bid
- 0.0166
- Ask
- 0.0196
- Tief
- 0.0166
- Hoch
- 0.0190
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -9.29%
- Monatsänderung
- -14.87%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -21.33%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4