PSFE-WT: Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P

0.0166 USD 0.0017 (9.29%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PSFE-WT hat sich für heute um -9.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0166 bis zu einem Hoch von 0.0190 gehandelt.

Verfolgen Sie die Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PSFE-WT heute?

Die Aktie von Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P (PSFE-WT) notiert heute bei 0.0166. Sie wird innerhalb einer Spanne von -9.29% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0183 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von PSFE-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PSFE-WT Dividenden?

Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P wird derzeit mit 0.0166 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -21.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PSFE-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich PSFE-WT-Aktien?

Sie können Aktien von Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P (PSFE-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0166 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0166 oder 0.0196 platziert, während 4 und -7.78% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PSFE-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PSFE-WT-Aktien?

Bei einer Investition in Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P müssen die jährliche Spanne 0.0101 - 0.0689 und der aktuelle Kurs 0.0166 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -14.87% und 0.00%, bevor sie Orders zu 0.0166 oder 0.0196 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PSFE-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Paysafe Ltd?

Der höchste Kurs von Paysafe Ltd (PSFE-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.0689. Innerhalb von 0.0101 - 0.0689 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0183 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Paysafe Ltd?

Der niedrigste Kurs von Paysafe Ltd (PSFE-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0101. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0166 und der Spanne 0.0101 - 0.0689 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PSFE-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PSFE-WT statt?

Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0183 und -21.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.0166 0.0190
Jahresspanne
0.0101 0.0689
Vorheriger Schlusskurs
0.0183
Eröffnung
0.0180
Bid
0.0166
Ask
0.0196
Tief
0.0166
Hoch
0.0190
Volumen
4
Tagesänderung
-9.29%
Monatsänderung
-14.87%
6-Monatsänderung
0.00%
Jahresänderung
-21.33%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4