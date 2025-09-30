- 概要
PSFE-WT: Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P
PSFE-WTの今日の為替レートは、-9.29%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0166の安値と0.0190の高値で取引されました。
Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PSFE-WT株の現在の価格は？
Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of Pの株価は本日0.0166です。-9.29%内で取引され、前日の終値は0.0183、取引量は4に達しました。PSFE-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of Pの株は配当を出しますか？
Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of Pの現在の価格は0.0166です。配当方針は会社によりますが、投資家は-21.33%やUSDにも注目します。PSFE-WTの動きはライブチャートで確認できます。
PSFE-WT株を買う方法は？
Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of Pの株は現在0.0166で購入可能です。注文は通常0.0166または0.0196付近で行われ、4や-7.78%が市場の動きを示します。PSFE-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
PSFE-WT株に投資する方法は？
Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of Pへの投資では、年間の値幅0.0101 - 0.0689と現在の0.0166を考慮します。注文は多くの場合0.0166や0.0196で行われる前に、-14.87%や0.00%と比較されます。PSFE-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Paysafe Ltdの株の最高値は？
Paysafe Ltdの過去1年の最高値は0.0689でした。0.0101 - 0.0689内で株価は大きく変動し、0.0183と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of Pのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Paysafe Ltdの株の最低値は？
Paysafe Ltd(PSFE-WT)の年間最安値は0.0101でした。現在の0.0166や0.0101 - 0.0689と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PSFE-WTの動きはライブチャートで確認できます。
PSFE-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of Pは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0183、-21.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0183
- 始値
- 0.0180
- 買値
- 0.0166
- 買値
- 0.0196
- 安値
- 0.0166
- 高値
- 0.0190
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -9.29%
- 1ヶ月の変化
- -14.87%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- -21.33%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4