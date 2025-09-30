CotationsSections
PSFE-WT
PSFE-WT: Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P

0.0166 USD 0.0017 (9.29%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PSFE-WT a changé de -9.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0166 et à un maximum de 0.0190.

Suivez la dynamique Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PSFE-WT aujourd'hui ?

L'action Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P est cotée à 0.0166 aujourd'hui. Elle se négocie dans -9.29%, a clôturé hier à 0.0183 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de PSFE-WT présente ces mises à jour.

L'action Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P verse-t-elle des dividendes ?

Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P est actuellement valorisé à 0.0166. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -21.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PSFE-WT.

Comment acheter des actions PSFE-WT ?

Vous pouvez acheter des actions Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P au cours actuel de 0.0166. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0166 ou de 0.0196, le 4 et le -7.78% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PSFE-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PSFE-WT ?

Investir dans Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0101 - 0.0689 et le prix actuel 0.0166. Beaucoup comparent -14.87% et 0.00% avant de passer des ordres à 0.0166 ou 0.0196. Consultez le graphique du cours de PSFE-WT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Paysafe Ltd ?

Le cours le plus élevé de Paysafe Ltd l'année dernière était 0.0689. Au cours de 0.0101 - 0.0689, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0183 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Paysafe Ltd ?

Le cours le plus bas de Paysafe Ltd (PSFE-WT) sur l'année a été 0.0101. Sa comparaison avec 0.0166 et 0.0101 - 0.0689 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PSFE-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PSFE-WT a-t-elle été divisée ?

Paysafe Limited Warrants, exercisable for one Common Share of P a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0183 et -21.33% après les opérations sur titres.

Range quotidien
0.0166 0.0190
Range Annuel
0.0101 0.0689
Clôture Précédente
0.0183
Ouverture
0.0180
Bid
0.0166
Ask
0.0196
Plus Bas
0.0166
Plus Haut
0.0190
Volume
4
Changement quotidien
-9.29%
Changement Mensuel
-14.87%
Changement à 6 Mois
0.00%
Changement Annuel
-21.33%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
Fcst
100.7
Prev
97.4