PNBK: Patriot National Bancorp Inc
1.46 USD 0.01 (0.68%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PNBK para hoje mudou para -0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.37 e o mais alto foi 1.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Patriot National Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PNBK Notícias
- Patriot National Bancorp appoints new auditor and updates board leadership
- Patriot National Bancorp appoints Steven Sugarman as CEO and reports annual meeting results
- Number Of U.S. Banks With Frequent Losses Increases In Q1 2025
- Patriot National Bancorp Announces Completion of $10M Registered Direct Offering
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.78%
- Shake Shack, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - GRAIL (NASDAQ:GRAL), Oklo (NYSE:OKLO)
- Patriot Bank Expands Its Board and Senior Leadership Team
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- US Stocks Likely To Open Lower, But 'Economic Conditions Don't Signal A Downturn,' Say Analysts As They Expect 'Resilient Earnings' To Lift Equities - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Accenture (NYSE:ACN)
Faixa diária
1.37 1.53
Faixa anual
0.90 7.47
- Fechamento anterior
- 1.47
- Open
- 1.48
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Low
- 1.37
- High
- 1.53
- Volume
- 619
- Mudança diária
- -0.68%
- Mudança mensal
- -1.35%
- Mudança de 6 meses
- 21.67%
- Mudança anual
- -27.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh