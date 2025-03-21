Валюты / PNBK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PNBK: Patriot National Bancorp Inc
1.44 USD 0.01 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PNBK за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.42, а максимальная — 1.46.
Следите за динамикой Patriot National Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PNBK
- Patriot National Bancorp appoints new auditor and updates board leadership
- Patriot National Bancorp appoints Steven Sugarman as CEO and reports annual meeting results
- Number Of U.S. Banks With Frequent Losses Increases In Q1 2025
- Patriot National Bancorp Announces Completion of $10M Registered Direct Offering
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.78%
- Shake Shack, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - GRAIL (NASDAQ:GRAL), Oklo (NYSE:OKLO)
- Patriot Bank Expands Its Board and Senior Leadership Team
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- US Stocks Likely To Open Lower, But 'Economic Conditions Don't Signal A Downturn,' Say Analysts As They Expect 'Resilient Earnings' To Lift Equities - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Accenture (NYSE:ACN)
Дневной диапазон
1.42 1.46
Годовой диапазон
0.90 7.47
- Предыдущее закрытие
- 1.43
- Open
- 1.42
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Low
- 1.42
- High
- 1.46
- Объем
- 179
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- -2.70%
- 6-месячное изменение
- 20.00%
- Годовое изменение
- -28.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.