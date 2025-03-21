통화 / PNBK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PNBK: Patriot National Bancorp Inc
1.43 USD 0.03 (2.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PNBK 환율이 오늘 -2.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.39이고 고가는 1.49이었습니다.
Patriot National Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNBK News
- Patriot National Bancorp appoints new auditor and updates board leadership
- Patriot National Bancorp appoints Steven Sugarman as CEO and reports annual meeting results
- Number Of U.S. Banks With Frequent Losses Increases In Q1 2025
- Patriot National Bancorp Announces Completion of $10M Registered Direct Offering
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.78%
- Shake Shack, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - GRAIL (NASDAQ:GRAL), Oklo (NYSE:OKLO)
- Patriot Bank Expands Its Board and Senior Leadership Team
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- US Stocks Likely To Open Lower, But 'Economic Conditions Don't Signal A Downturn,' Say Analysts As They Expect 'Resilient Earnings' To Lift Equities - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Accenture (NYSE:ACN)
일일 변동 비율
1.39 1.49
년간 변동
0.90 7.47
- 이전 종가
- 1.46
- 시가
- 1.46
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- 저가
- 1.39
- 고가
- 1.49
- 볼륨
- 566
- 일일 변동
- -2.05%
- 월 변동
- -3.38%
- 6개월 변동
- 19.17%
- 년간 변동율
- -28.50%
20 9월, 토요일