PNBK: Patriot National Bancorp Inc
1.46 USD 0.01 (0.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PNBKの今日の為替レートは、-0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり1.37の安値と1.53の高値で取引されました。
Patriot National Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.37 1.53
1年のレンジ
0.90 7.47
- 以前の終値
- 1.47
- 始値
- 1.48
- 買値
- 1.46
- 買値
- 1.76
- 安値
- 1.37
- 高値
- 1.53
- 出来高
- 619
- 1日の変化
- -0.68%
- 1ヶ月の変化
- -1.35%
- 6ヶ月の変化
- 21.67%
- 1年の変化
- -27.00%
