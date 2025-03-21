货币 / PNBK
PNBK: Patriot National Bancorp Inc
1.47 USD 0.03 (2.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PNBK汇率已更改2.08%。当日，交易品种以低点1.46和高点1.52进行交易。
关注Patriot National Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PNBK新闻
- Patriot National Bancorp appoints new auditor and updates board leadership
- Patriot National Bancorp appoints Steven Sugarman as CEO and reports annual meeting results
- Number Of U.S. Banks With Frequent Losses Increases In Q1 2025
- Patriot National Bancorp Announces Completion of $10M Registered Direct Offering
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.58%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.78%
- Shake Shack, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - GRAIL (NASDAQ:GRAL), Oklo (NYSE:OKLO)
- Patriot Bank Expands Its Board and Senior Leadership Team
- Why Novavax Shares Are Trading Higher By Around 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Affimed (NASDAQ:AFMD), Abpro Hldgs (NASDAQ:ABP)
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- US Stocks Likely To Open Lower, But 'Economic Conditions Don't Signal A Downturn,' Say Analysts As They Expect 'Resilient Earnings' To Lift Equities - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Accenture (NYSE:ACN)
日范围
1.46 1.52
年范围
0.90 7.47
- 前一天收盘价
- 1.44
- 开盘价
- 1.49
- 卖价
- 1.47
- 买价
- 1.77
- 最低价
- 1.46
- 最高价
- 1.52
- 交易量
- 214
- 日变化
- 2.08%
- 月变化
- -0.68%
- 6个月变化
- 22.50%
- 年变化
- -26.50%
