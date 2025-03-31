Moedas / PCVX
PCVX: Vaxcyte Inc
31.41 USD 0.53 (1.72%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PCVX para hoje mudou para 1.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.36 e o mais alto foi 32.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Vaxcyte Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
31.36 32.27
Faixa anual
27.66 118.62
- Fechamento anterior
- 30.88
- Open
- 31.57
- Bid
- 31.41
- Ask
- 31.71
- Low
- 31.36
- High
- 32.27
- Volume
- 934
- Mudança diária
- 1.72%
- Mudança mensal
- 1.75%
- Mudança de 6 meses
- -14.88%
- Mudança anual
- -72.43%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh