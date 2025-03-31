Währungen / PCVX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PCVX: Vaxcyte Inc
32.59 USD 1.71 (5.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PCVX hat sich für heute um 5.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.36 bis zu einem Hoch von 32.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vaxcyte Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCVX News
- Goldman Sachs startet Vaxcyte-Coverage mit ’Neutral’-Einstufung
- Goldman Sachs initiates Vaxcyte stock coverage with Neutral rating
- Vaxcyte, Inc. (PCVX) Presents At Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Vaxcyte advances VAX-31 pneumococcal vaccine to final stage of infant study
- Fair-Value-Modell von InvestingPro prognostizierte 46-prozentigen Kurssturz bei Vaxcyte
- InvestingPro’s Fair Value model predicted Vaxcyte’s 46% decline
- Guggenheim lowers Vaxcyte stock price target to $116 on trial timeline shifts
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- InvestingPro’s Fair Value model predicted Vaxcyte’s 46% decline
- PGIM Jennison Health Sciences Fund Q1 2025 Commentary (PHLAX)
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Vaxcyte: Sentiment Is Pushing The Shares Down (NASDAQ:PCVX)
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight on Vaxcyte shares
- Harbor Health Care ETF Q1 2025 Commentary (undefined:MEDI)
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Lazard U.S. Equity Concentrated Portfolio Q1 2025 Commentary
- ClearBridge Small Cap Growth Strategy Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:LMOIX)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- Ulta Beauty To Rally Over 15%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - First Watch Restaurant Gr (NASDAQ:FWRG), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Vaxcyte: Shares Tanking On Positive Data? Bad Time To Be A Vaccine Developer (NASDAQ:PCVX)
- Vaxcyte: Plunge On FDA Top Regulator Resigning Generates Buying Opportunity (NASDAQ:PCVX)
- Dow Gains Over 100 Points; NewGenIvf Group Shares Plummet - Corcept Therapeutics (NASDAQ:CORT), Mr. Cooper Gr (NASDAQ:COOP)
- Nasdaq Tumbles Over 300 Points; Chicago PMI Rises In March - Corcept Therapeutics (NASDAQ:CORT), Damon (NASDAQ:DMN)
- Vaxcyte Plans To Drop Developing One Pneumococcal Conjugate Vaccine - Vaxcyte (NASDAQ:PCVX)
Tagesspanne
31.36 32.84
Jahresspanne
27.66 118.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.88
- Eröffnung
- 31.57
- Bid
- 32.59
- Ask
- 32.89
- Tief
- 31.36
- Hoch
- 32.84
- Volumen
- 3.657 K
- Tagesänderung
- 5.54%
- Monatsänderung
- 5.57%
- 6-Monatsänderung
- -11.68%
- Jahresänderung
- -71.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K