PCVX: Vaxcyte Inc

32.59 USD 1.71 (5.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCVX hat sich für heute um 5.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.36 bis zu einem Hoch von 32.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vaxcyte Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
31.36 32.84
Jahresspanne
27.66 118.62
Vorheriger Schlusskurs
30.88
Eröffnung
31.57
Bid
32.59
Ask
32.89
Tief
31.36
Hoch
32.84
Volumen
3.657 K
Tagesänderung
5.54%
Monatsänderung
5.57%
6-Monatsänderung
-11.68%
Jahresänderung
-71.39%
