CotationsSections
Devises / PCVX
Retour à Actions

PCVX: Vaxcyte Inc

31.75 USD 0.84 (2.58%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PCVX a changé de -2.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.90 et à un maximum de 32.60.

Suivez la dynamique Vaxcyte Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PCVX Nouvelles

Range quotidien
30.90 32.60
Range Annuel
27.66 118.62
Clôture Précédente
32.59
Ouverture
32.18
Bid
31.75
Ask
32.05
Plus Bas
30.90
Plus Haut
32.60
Volume
3.773 K
Changement quotidien
-2.58%
Changement Mensuel
2.85%
Changement à 6 Mois
-13.96%
Changement Annuel
-72.13%
20 septembre, samedi