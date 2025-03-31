Devises / PCVX
PCVX: Vaxcyte Inc
31.75 USD 0.84 (2.58%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PCVX a changé de -2.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.90 et à un maximum de 32.60.
Suivez la dynamique Vaxcyte Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
30.90 32.60
Range Annuel
27.66 118.62
- Clôture Précédente
- 32.59
- Ouverture
- 32.18
- Bid
- 31.75
- Ask
- 32.05
- Plus Bas
- 30.90
- Plus Haut
- 32.60
- Volume
- 3.773 K
- Changement quotidien
- -2.58%
- Changement Mensuel
- 2.85%
- Changement à 6 Mois
- -13.96%
- Changement Annuel
- -72.13%
20 septembre, samedi