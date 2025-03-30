통화 / PCVX
PCVX: Vaxcyte Inc
31.75 USD 0.84 (2.58%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PCVX 환율이 오늘 -2.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.90이고 고가는 32.60이었습니다.
Vaxcyte Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
30.90 32.60
년간 변동
27.66 118.62
- 이전 종가
- 32.59
- 시가
- 32.18
- Bid
- 31.75
- Ask
- 32.05
- 저가
- 30.90
- 고가
- 32.60
- 볼륨
- 3.773 K
- 일일 변동
- -2.58%
- 월 변동
- 2.85%
- 6개월 변동
- -13.96%
- 년간 변동율
- -72.13%
20 9월, 토요일