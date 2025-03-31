КотировкиРазделы
PCVX
PCVX: Vaxcyte Inc

31.23 USD 0.23 (0.74%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCVX за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.81, а максимальная — 31.78.

Следите за динамикой Vaxcyte Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
30.81 31.78
Годовой диапазон
27.66 118.62
Предыдущее закрытие
31.00
Open
31.00
Bid
31.23
Ask
31.53
Low
30.81
High
31.78
Объем
3.269 K
Дневное изменение
0.74%
Месячное изменение
1.17%
6-месячное изменение
-15.37%
Годовое изменение
-72.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.