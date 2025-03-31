Валюты / PCVX
PCVX: Vaxcyte Inc
31.23 USD 0.23 (0.74%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PCVX за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.81, а максимальная — 31.78.
Следите за динамикой Vaxcyte Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PCVX
Дневной диапазон
30.81 31.78
Годовой диапазон
27.66 118.62
- Предыдущее закрытие
- 31.00
- Open
- 31.00
- Bid
- 31.23
- Ask
- 31.53
- Low
- 30.81
- High
- 31.78
- Объем
- 3.269 K
- Дневное изменение
- 0.74%
- Месячное изменение
- 1.17%
- 6-месячное изменение
- -15.37%
- Годовое изменение
- -72.59%
