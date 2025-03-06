Moedas / PACK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PACK: Ranpak Holdings Corp Class A
5.01 USD 0.33 (7.05%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PACK para hoje mudou para 7.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.75 e o mais alto foi 5.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Ranpak Holdings Corp Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PACK Notícias
- Tigress Financial Partners raises Walmart stock price target to $125
- Wall Street Analysts Predict a 35.8% Upside in Ranpak Holdings (PACK): Here's What You Should Know
- Walmart (WMT) Using AI to Make Doggy Dreams Come True This Holiday Season - TipRanks.com
- Ranpak stock price target raised to $10 from $8 at Craig-Hallum on Walmart deal
- Ranpak Holdings Stock (PACK) Delivers 20% Gain after Walmart Delivery Deal - TipRanks.com
- Why Is Ranpak Stock Climbing Tuesday? - Ranpak Hldgs (NYSE:PACK), Walmart (NYSE:WMT)
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Ranpak Holdings grants Walmart warrant to purchase up to 22.5 million shares
- Ranpak stock soars after expanded Walmart automation partnership
- Walmart to deploy Ranpak AutoFill systems across fulfillment centers
- Why Fast-paced Mover Ranpak Holdings (PACK) Is a Great Choice for Value Investors
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.93%
- Despite Fast-paced Momentum, Ranpak Holdings (PACK) Is Still a Bargain Stock
- Ranpak Holdings: We Are At The Early Stages Of A Turnaround (NYSE:PACK)
- Ranpak Holdings Corp. (PACK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ranpak Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PACK)
- Ranpak Q2 2025 slides: North America drives growth amid profitability challenges
- Ranpak Holdings earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Ranpak Holdings appoints Paul Aram as COO, announces departures of regional managing directors
- Ranpak Holdings Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PACK)
- Ranpak Holdings Corp. (PACK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
4.75 5.04
Faixa anual
2.91 8.70
- Fechamento anterior
- 4.68
- Open
- 4.75
- Bid
- 5.01
- Ask
- 5.31
- Low
- 4.75
- High
- 5.04
- Volume
- 402
- Mudança diária
- 7.05%
- Mudança mensal
- -2.72%
- Mudança de 6 meses
- -4.02%
- Mudança anual
- -22.57%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh