PACK: Ranpak Holdings Corp Class A
4.67 USD 0.06 (1.30%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PACK за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.59, а максимальная — 4.69.
Следите за динамикой Ranpak Holdings Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.59 4.69
Годовой диапазон
2.91 8.70
- Предыдущее закрытие
- 4.61
- Open
- 4.63
- Bid
- 4.67
- Ask
- 4.97
- Low
- 4.59
- High
- 4.69
- Объем
- 548
- Дневное изменение
- 1.30%
- Месячное изменение
- -9.32%
- 6-месячное изменение
- -10.54%
- Годовое изменение
- -27.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.