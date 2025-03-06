货币 / PACK
PACK: Ranpak Holdings Corp Class A
4.67 USD 0.06 (1.30%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PACK汇率已更改1.30%。当日，交易品种以低点4.59和高点4.69进行交易。
关注Ranpak Holdings Corp Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.59 4.69
年范围
2.91 8.70
- 前一天收盘价
- 4.61
- 开盘价
- 4.63
- 卖价
- 4.67
- 买价
- 4.97
- 最低价
- 4.59
- 最高价
- 4.69
- 交易量
- 548
- 日变化
- 1.30%
- 月变化
- -9.32%
- 6个月变化
- -10.54%
- 年变化
- -27.82%
