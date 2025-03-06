通貨 / PACK
PACK: Ranpak Holdings Corp Class A
5.19 USD 0.51 (10.90%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PACKの今日の為替レートは、10.90%変化しました。日中、通貨は1あたり4.75の安値と5.25の高値で取引されました。
Ranpak Holdings Corp Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
4.75 5.25
1年のレンジ
2.91 8.70
- 以前の終値
- 4.68
- 始値
- 4.75
- 買値
- 5.19
- 買値
- 5.49
- 安値
- 4.75
- 高値
- 5.25
- 出来高
- 1.700 K
- 1日の変化
- 10.90%
- 1ヶ月の変化
- 0.78%
- 6ヶ月の変化
- -0.57%
- 1年の変化
- -19.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K