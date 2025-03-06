KurseKategorien
Währungen / PACK
Zurück zum Aktien

PACK: Ranpak Holdings Corp Class A

5.15 USD 0.04 (0.77%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PACK hat sich für heute um -0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.15 bis zu einem Hoch von 5.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ranpak Holdings Corp Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PACK News

Tagesspanne
5.15 5.37
Jahresspanne
2.91 8.70
Vorheriger Schlusskurs
5.19
Eröffnung
5.23
Bid
5.15
Ask
5.45
Tief
5.15
Hoch
5.37
Volumen
530
Tagesänderung
-0.77%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
-1.34%
Jahresänderung
-20.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K