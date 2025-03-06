QuotazioniSezioni
PACK: Ranpak Holdings Corp Class A

5.06 USD 0.13 (2.50%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PACK ha avuto una variazione del -2.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.99 e ad un massimo di 5.37.

Segui le dinamiche di Ranpak Holdings Corp Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.99 5.37
Intervallo Annuale
2.91 8.70
Chiusura Precedente
5.19
Apertura
5.23
Bid
5.06
Ask
5.36
Minimo
4.99
Massimo
5.37
Volume
1.304 K
Variazione giornaliera
-2.50%
Variazione Mensile
-1.75%
Variazione Semestrale
-3.07%
Variazione Annuale
-21.79%
