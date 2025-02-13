Moedas / OSPN
OSPN: OneSpan Inc
15.91 USD 0.12 (0.76%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OSPN para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.86 e o mais alto foi 16.21.
Veja a dinâmica do par de moedas OneSpan Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
15.86 16.21
Faixa anual
12.78 20.37
- Fechamento anterior
- 15.79
- Open
- 15.96
- Bid
- 15.91
- Ask
- 16.21
- Low
- 15.86
- High
- 16.21
- Volume
- 288
- Mudança diária
- 0.76%
- Mudança mensal
- 7.07%
- Mudança de 6 meses
- 1.79%
- Mudança anual
- -4.56%
