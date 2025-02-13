Währungen / OSPN
OSPN: OneSpan Inc
16.02 USD 0.30 (1.84%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OSPN hat sich für heute um -1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.98 bis zu einem Hoch von 16.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die OneSpan Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OSPN News
Tagesspanne
15.98 16.32
Jahresspanne
12.78 20.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.32
- Eröffnung
- 16.32
- Bid
- 16.02
- Ask
- 16.32
- Tief
- 15.98
- Hoch
- 16.32
- Volumen
- 135
- Tagesänderung
- -1.84%
- Monatsänderung
- 7.81%
- 6-Monatsänderung
- 2.50%
- Jahresänderung
- -3.90%
