OSPN: OneSpan Inc

16.02 USD 0.30 (1.84%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OSPN hat sich für heute um -1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.98 bis zu einem Hoch von 16.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die OneSpan Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
15.98 16.32
Jahresspanne
12.78 20.37
Vorheriger Schlusskurs
16.32
Eröffnung
16.32
Bid
16.02
Ask
16.32
Tief
15.98
Hoch
16.32
Volumen
135
Tagesänderung
-1.84%
Monatsänderung
7.81%
6-Monatsänderung
2.50%
Jahresänderung
-3.90%
