货币 / OSPN
OSPN: OneSpan Inc
15.77 USD 0.16 (1.02%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OSPN汇率已更改1.02%。当日，交易品种以低点15.69和高点15.87进行交易。
关注OneSpan Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OSPN新闻
日范围
15.69 15.87
年范围
12.78 20.37
- 前一天收盘价
- 15.61
- 开盘价
- 15.69
- 卖价
- 15.77
- 买价
- 16.07
- 最低价
- 15.69
- 最高价
- 15.87
- 交易量
- 217
- 日变化
- 1.02%
- 月变化
- 6.12%
- 6个月变化
- 0.90%
- 年变化
- -5.40%
