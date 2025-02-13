QuotazioniSezioni
OSPN: OneSpan Inc

15.71 USD 0.61 (3.74%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OSPN ha avuto una variazione del -3.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.61 e ad un massimo di 16.32.

Segui le dinamiche di OneSpan Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.61 16.32
Intervallo Annuale
12.78 20.37
Chiusura Precedente
16.32
Apertura
16.32
Bid
15.71
Ask
16.01
Minimo
15.61
Massimo
16.32
Volume
1.344 K
Variazione giornaliera
-3.74%
Variazione Mensile
5.72%
Variazione Semestrale
0.51%
Variazione Annuale
-5.76%
