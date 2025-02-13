Валюты / OSPN
OSPN: OneSpan Inc
15.61 USD 0.07 (0.45%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OSPN за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.27, а максимальная — 15.62.
Следите за динамикой OneSpan Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OSPN
Дневной диапазон
15.27 15.62
Годовой диапазон
12.78 20.37
- Предыдущее закрытие
- 15.54
- Open
- 15.46
- Bid
- 15.61
- Ask
- 15.91
- Low
- 15.27
- High
- 15.62
- Объем
- 687
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 5.05%
- 6-месячное изменение
- -0.13%
- Годовое изменение
- -6.36%
