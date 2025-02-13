通貨 / OSPN
OSPN: OneSpan Inc
16.32 USD 0.53 (3.36%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OSPNの今日の為替レートは、3.36%変化しました。日中、通貨は1あたり15.86の安値と16.32の高値で取引されました。
OneSpan Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OSPN News
- OneSpan (OSPN) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- OneSpan (OSPN) Rises Higher Than Market: Key Facts
- B.Riley initiates OneSpan stock with Buy rating on MFA growth potential
- OneSpan stock added to DA Davidson’s STAMPEDE list for excess cash
- OneSpan Q2 2025 slides: Subscription revenue grows 22% despite overall decline
- Wall Street Analysts Think OneSpan (OSPN) Is a Good Investment: Is It?
- OneSpan (OSPN) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- OneSpan (OSPN) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- OneSpan (OSPN) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- OneSpan (OSPN) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- OneSpan (OSPN) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- OneSpan acquires Nok Nok to enhance authentication solutions
- Rambus Rambo's Its Way Onto IBD Top Stocks List: Check Out IBD 50, Sector Leaders, Others
- AppLovin Getting Lots Of Love From Investors: Check It And Other Top Stocks Out On The IBD 50, Big Cap 20, Other Lists
1日のレンジ
15.86 16.32
1年のレンジ
12.78 20.37
- 以前の終値
- 15.79
- 始値
- 15.96
- 買値
- 16.32
- 買値
- 16.62
- 安値
- 15.86
- 高値
- 16.32
- 出来高
- 922
- 1日の変化
- 3.36%
- 1ヶ月の変化
- 9.83%
- 6ヶ月の変化
- 4.41%
- 1年の変化
- -2.10%
