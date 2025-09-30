- Visão do mercado
OFSSO: OFS Capital Corp
A taxa do OFSSO para hoje mudou para 0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.3001 e o mais alto foi 25.5200.
Veja a dinâmica do par de moedas OFS Capital Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OFSSO hoje?
Hoje OFS Capital Corp (OFSSO) está avaliado em 25.5200. O instrumento é negociado dentro de 0.47%, o fechamento de ontem foi 25.4000, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OFSSO em tempo real.
As ações de OFS Capital Corp pagam dividendos?
Atualmente OFS Capital Corp está avaliado em 25.5200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.08% e USD. Monitore os movimentos de OFSSO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OFSSO?
Você pode comprar ações de OFS Capital Corp (OFSSO) pelo preço atual 25.5200. Ordens geralmente são executadas perto de 25.5200 ou 25.5230, enquanto 11 e 0.45% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OFSSO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OFSSO?
Investir em OFS Capital Corp envolve considerar a faixa anual 23.5000 - 25.5200 e o preço atual 25.5200. Muitos comparam 1.20% e 2.08% antes de enviar ordens em 25.5200 ou 25.5230. Estude as mudanças diárias de preço de OFSSO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações OFS Capital Corp?
O maior preço de OFS Capital Corp (OFSSO) no último ano foi 25.5200. As ações oscilaram bastante dentro de 23.5000 - 25.5200, e a comparação com 25.4000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de OFS Capital Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações OFS Capital Corp?
O menor preço de OFS Capital Corp (OFSSO) no ano foi 23.5000. A comparação com o preço atual 25.5200 e 23.5000 - 25.5200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OFSSO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OFSSO?
No passado OFS Capital Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.4000 e 2.08% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.4000
- Open
- 25.4064
- Bid
- 25.5200
- Ask
- 25.5230
- Low
- 25.3001
- High
- 25.5200
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 0.47%
- Mudança mensal
- 1.20%
- Mudança de 6 meses
- 2.08%
- Mudança anual
- 2.08%
