OFSSO: OFS Capital Corp
Le taux de change de OFSSO a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.3001 et à un maximum de 25.5200.
Suivez la dynamique OFS Capital Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OFSSO aujourd'hui ?
L'action OFS Capital Corp est cotée à 25.5200 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.47%, a clôturé hier à 25.4000 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de OFSSO présente ces mises à jour.
L'action OFS Capital Corp verse-t-elle des dividendes ?
OFS Capital Corp est actuellement valorisé à 25.5200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OFSSO.
Comment acheter des actions OFSSO ?
Vous pouvez acheter des actions OFS Capital Corp au cours actuel de 25.5200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.5200 ou de 25.5230, le 11 et le 0.45% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OFSSO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OFSSO ?
Investir dans OFS Capital Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.5000 - 25.5200 et le prix actuel 25.5200. Beaucoup comparent 1.20% et 2.08% avant de passer des ordres à 25.5200 ou 25.5230. Consultez le graphique du cours de OFSSO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action OFS Capital Corp ?
Le cours le plus élevé de OFS Capital Corp l'année dernière était 25.5200. Au cours de 23.5000 - 25.5200, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.4000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de OFS Capital Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action OFS Capital Corp ?
Le cours le plus bas de OFS Capital Corp (OFSSO) sur l'année a été 23.5000. Sa comparaison avec 25.5200 et 23.5000 - 25.5200 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OFSSO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OFSSO a-t-elle été divisée ?
OFS Capital Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.4000 et 2.08% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.4000
- Ouverture
- 25.4064
- Bid
- 25.5200
- Ask
- 25.5230
- Plus Bas
- 25.3001
- Plus Haut
- 25.5200
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- 0.47%
- Changement Mensuel
- 1.20%
- Changement à 6 Mois
- 2.08%
- Changement Annuel
- 2.08%
