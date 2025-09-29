- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OFSSO: OFS Capital Corp
OFSSOの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり25.3001の安値と25.5200の高値で取引されました。
OFS Capital Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
OFSSO株の現在の価格は？
OFS Capital Corpの株価は本日25.5200です。0.47%内で取引され、前日の終値は25.4000、取引量は11に達しました。OFSSOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
OFS Capital Corpの株は配当を出しますか？
OFS Capital Corpの現在の価格は25.5200です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.08%やUSDにも注目します。OFSSOの動きはライブチャートで確認できます。
OFSSO株を買う方法は？
OFS Capital Corpの株は現在25.5200で購入可能です。注文は通常25.5200または25.5230付近で行われ、11や0.45%が市場の動きを示します。OFSSOの最新情報はライブチャートで確認できます。
OFSSO株に投資する方法は？
OFS Capital Corpへの投資では、年間の値幅23.5000 - 25.5200と現在の25.5200を考慮します。注文は多くの場合25.5200や25.5230で行われる前に、1.20%や2.08%と比較されます。OFSSOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
OFS Capital Corpの株の最高値は？
OFS Capital Corpの過去1年の最高値は25.5200でした。23.5000 - 25.5200内で株価は大きく変動し、25.4000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。OFS Capital Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
OFS Capital Corpの株の最低値は？
OFS Capital Corp(OFSSO)の年間最安値は23.5000でした。現在の25.5200や23.5000 - 25.5200と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OFSSOの動きはライブチャートで確認できます。
OFSSOの株式分割はいつ行われましたか？
OFS Capital Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.4000、2.08%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.4000
- 始値
- 25.4064
- 買値
- 25.5200
- 買値
- 25.5230
- 安値
- 25.3001
- 高値
- 25.5200
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- 0.47%
- 1ヶ月の変化
- 1.20%
- 6ヶ月の変化
- 2.08%
- 1年の変化
- 2.08%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前